«Великодня листівка медикам ООС» – акція під такою назвою об’єднала студентів-іноземців у Тернополі. Вони власноруч виготовили пасхальні листівки, щоб привітати військових лікарів і медсестер, які рятують життя українських захисників і зоні бойових дій.

Над створенням поштівок працювали студенти-іноземці Тернопільського національного медичного університету ім. І. Горбачевського. Юнаки та дівчата мали намір підтримати військових медиків, які зустрічатимуть Пасху у зоні бойових дій.

Як зазначила співорганізаторка акції Анна-Марія Коваль, доброчинна ініціатива об’єднала понад тридцять студентів. Вони працювали на виготовленням оригінальних великодніх листівок кілька тижнів.

“Метою акції було підтримати лікарів, які допомагають українським захисникам на війні, допомогти їм відчути радість свята, а також те, що їхню працю цінують на мирній землі. Приймали листівки, які студенти виготовляли власноруч, до 16 квітня. Студенти могли принести або надіслати поштівки з вітальними словами. Зараз вони вже в дорозі, на Великдень військові медики отримають їх”.

Вітальні листівки вже в дорозі у зону бойових дій. Напередодні Великодня їх отримають військові медики.