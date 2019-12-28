Стипендію президента України впродовж року отримуватиме студентка Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського Вікторія Канюк.

Про це повідомили в управлінні освіти і науки Тернопільської ОДА. Відповідний указ вже підписав Володимир Зеленський.

Президентські стипендії передбачають найвищі виплати для студентів, якими нагороджуть за особливі досягненні в навчанні, а також у дослідній роботі чи за перемогу у конкурсах. Студентку з Чорткова нагородили за перемогу у ІХ Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Загалом по Україні призначено 39 таких стипендій, – зазначають в управлінні освіти у науки ОДА. «Відповідний наказ президент Зеленський підписав у вівторок, 24 грудня. Згідно з Указом «Про призначення стипендій Президента України переможцям ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка» таку стипендію отримуватимуть 39 учнів та студентів навчальних закладів України».

Додамо, загальна ситуація зі стипендіями для студентів українських вишів є невтішною. Адже отримують стипендії лише по кілька студентів з груп, які мають найвищі бали. Більшість студентів, які навчаються на державній формі, залишаються без стипендій.

Софія Романська