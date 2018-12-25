Студентка-медик з Тернополя отримуватиме стипендію Президента

25/12/2018 0
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На днях відбулася перша виплата стипендій після підписання Петром Порошенком Указу №361/2018 “Про призначення стипендій Президента України для молодих письменників і митців у сфері музичного, театрального, образотворчого, хореографічного, естрадно-циркового мистецтва та кіномистецтва”.

У числі стипендіатів – молода письменниця з Тернополя, авторка двох поетичних збірок (“Carpe diem”, 2015 та “Паперові крила”, 2017), студентка Тернопільського державного медичного університету Тетяна Іваніцька.

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