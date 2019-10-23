Практичні заняття зі стрільби організували для тернопільських студентів на базі окремої артилерійської бригади.

Військовослужбовці артбригади навчали юнаків основ стрільби, а також поведінки з різними видами зброї.

У заняттях брали участь студенти Центру підготовки офіцерів запасу Тернопільського національного економічного університету, – розповідає прес-офіцер Юрій Кульпа. Навчання проводили військовослужбовці-контрактної служби.

«Це практичні заняття зі стрілецької зброї для студентів Центру підготовки офіцерів запасу Тернопільського національного економічного університету. Заняття проходили на базі артилерійської військової частини у Тернополі. Основна увага зосереджується на опануванні основ правил стрільби, знанні матеріальної частини, вивченні тактико-технічних характеристик та підвищення рівня індивідуальної підготовки студентів. Юнаки та дівчата виконували нормативи по збиранню та розбиранню стрілецької зброї. Серед представлених зразків автомати, пістолети, кулемети та гранатомети».

Софія Романська