У Тернопільських закладах освіти ситуація із захворюваністю на коронавірус залишається стабільною. Кількість хворих працівників та учнів поступово зменшується.

Наступний тиждень заняття у садочках та навчаннях у школах проходитимуть так само, як зараз. А студентам училищ з 12 квітня дозволили відвідувати практичні заняття.

– Порівняно з минулим тижнем кількість хворих педагогів, працівників шкіл та учнів зменшується, – повідомила Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Було 106 педагогів хворих на ковід, а сьогодні – 80, учнів було 63, а зараз – 41. Пропоную з 12 квітня залишити без змін роботу дошкільних установ, для учнів 1-4 класів продовжити навчання очно, а для середніх і старших класів – дистанційно. Керівникам професійно-технічної освіти, Галицькому коледжу імені Чорновола, технічному коледжу імені Івана Пулюя рекомендую дозволити проводити практичні заняття у майстернях і лабораторіях у кількості до 15 осіб.

Зважаючи на дані та пропозиції Ольги Похиляк міський оперативний штаб прийняв рішення відповідно до якого з 12 квітня учні 1-4 класів закладів загальної середньої освіти навчатимуться у звичній формі, учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, а також учні позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти – дистанційно. Також з 12 квітня дозволено проводити практичні заняття у майстернях, лабораторіях закладів професійної (професійно-технічної) освіти, Галицького коледжу ім. В. Чорновола та Тернопільського фахового коледжу ТНПУ ім. І. Пулюя лише групами до 15 учнів.