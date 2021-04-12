Студентам коледжів і ПТУ у Тернополі дозволили проводити практичні заняття в лабораторіях. Таке рішення прийняли на засіданні міського оперативного штабу боротьби з коронавірусом. Втім, у групах може перебувати до 15 осіб.

У коледжах і ПТУ студенти здобувають професії кухарів, електриків, швачок, перукарів тощо. Ефективні практичні заняття в онлайн режимі неможливі, – зазначає начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. Щоб здобути необхідні навички, треба працювати в лабораторіях.

“Хочеться запропонувати керівникам професійно-технічної освіти, Галицькому коледжу, фаховому коледжу імені Пулюя, дозволити проводити практичні заняття в майстернях і лабораторіях до 15 осіб. Лекційні заняття проводитимуться в онлайн-режимі. Щодо учнів 5-11 класів, то вони також поки що навчатимуться дистанційно”.

Дистанційний та змішаний формат навчання діятиме, поки у Тернопільській громаді не стабілізується епідемічна ситуація з коронавірусом.