У Києві знайшли безвісти зниклого 20-річного студента з Терпопільщини. Юнак вийшов з дому ще у понеділок, 3 лютого, і його місцезнаходженя було невідоме.

Івано-Франківський відділ поліції оголосив його у розшук. Та 5 лютого поліцейські виявили юнака у столиці без ознак життя та без слідів насильницької смерті, повідомляє Магнолія-ТВ. Тіло відправлено для проведення експертизи.

Як повідомили користувачі у соцмережах, йдеться про Тараса Коваля. Він навчався в Івано-Франківському медичному університеті. Хлопець був родом з села Білобожниця Чортківського району Тернопільської області.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з позначкою «Самогубство» Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.