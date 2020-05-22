У Тернополі похоронили 24-річного іноземного студента, у холоднокровному вбивстві якого підрозрюють 17-річну тернополянку.

Нагадаємо, 9 травня близько 4 години ранку до співробітників Тернопільського відділу поліції надійшло повідомлення від лікарів бригади «швидкої допомоги» про те, що за місцем проживання вони виявили тіло мертвого чоловіка з ножовим пораненням.

Як повідомляє “Реально“, виїхавши на місце події, поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 24-річний житель Демократичної Республіки Конго, який навчався в одному із вишів Тернополя.

Підозрюваною у вбивстві виявилася 17-річна жителька одного із сіл Тернопільського району. Неповнолітню поліцейські затримали за місцем проживання, куди вона втекла на таксі після вчинення вбивства.

Уже відомо, що підозрюваній обрали запобіжний захід – тримання під вартою, з можливістю внесення застави у понад 300 тисяч гривень.

Викладачі та співробітники ТНЕУ поширили у Фейсбук пости співчуття. Про другокурсника згадують як про добру людину, здібного студента.

Покійного поховали у Тернополі. Адже через карантинні обмеження тіло не вдалося б відправити на батьківщину. Більше того, Конго навіть не має посольства в Україні, усі справи вирішуються через дипломатичну установу у Росії.