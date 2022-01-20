Студента, котрий облаяв викладачку і кинув у неї колонкою, суд оштрафував “аж” на 119 гривень

Студент 4 курсу Борщівського агротехнічного коледжу перед гуртожитком вилаяв викладачку та кинув у неї колонкою.

Про це йдеться у постанові Борщівського райсуду, повідомляють Тернопільські події.

За даними суду, 16 листопада 2021 року о 21.10 год., перебуваючи в громадському місці, на вулиці Шевченка,2 м.Борщева Чортківського району Тернопільської області, висловлювався нецензурною лайкою в адресу своєї викладачки, чим порушив громадський порядок та спокій громадян.

Хлопець під час розгляду справи про адміністративне правопорушення вину у вчиненому визнав частково. Пояснив, що 16 листопада 2021 року слухав з хлопцями музику на вулиці біля гуртожитку. До них підійшла вихователька гуртожитку та зробила їм зауваження, на яке він їй відповів.

Потерпіла розповіла, що працює вихователем у гуртожитку №2 по вул.Шевченка в м.Борщеві. Хлопець, який є студентом 4-го курсу Борщівського агротехнічного коледжу, перебуваючи у нетверезому стані, нецензурно висловлювався до неї та ображав її, кидав у неї деталлю від музичної колонки, на її зауваження не реагував. Під час його хуліганських дій були присутні студенти, які проживають у гуртожитку.

Суд визнав хлопця винним та оштрафував його на 119 грн. Також він повинен сполатити 496 грн судових витрат.