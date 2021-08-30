Студент їде на велосипеді з Брюселя до Тернополя, щоб зібрати кошти на дитячий притулок на Донбасі

Бельгійський студент з українським корінням Ярема Венгринович вирушив у велопробіг європейськими країнами, щоб зібрати кошти на притулок для дітей на Донбасі.

Венгринович задумав велопробіг у рамках акції “SOS – дитячі містечка Україна”, і 28 вересня вирушив з Брюселя у Тернопіль, повідомляє Депо.

На офіційній сторінці його велотуру Road To Ukraine йдеться, що він планує на велосипеді за 21 день перетнути усю Європу.

“Протягом трьох тижнів я буду їхати в Україну своїм власним маршрутом”, – каже Венгринович. Він подолає на велосипеді більш, ніж 2100 км.

За його словами, “SOS – дитячі містечка Україна” надасть дітям з охопленого війною Донбасу притулок і їжу, а також психологічну і педагогічну допомогу.

На початку серпня Венгринович катався на велосипеді Бельгією і збирав кошти для українських дітей.

“Кампанія € 1 за кілометр пройшла більш ніж успішно: ми зібрали понад € 1000 на благо дітей на батьківщині в Україні, я катався на велосипеді, скільки міг і це дало необхідну увагу ЗМІ, газет і радіо. Радий, що у мене вийшло, але більше ніколи це не повторю. Спасибі всім, хто зробив пожертву, підтримав мене і допоміг організувати цей челлендж!”, – написав він.