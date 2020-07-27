Нещасний випадок трапився 25 липня у селі Біла Тернопільського району. Стрибнувши з моста на очах у товаришів, вже не виплив з води 46-річний тернополянин.

Чоловік відпочивав у компанії знайомих. Піти скупатися у ставку вирішив з екстримом – стрибаючи з моста. Першого разу все обійшлося, а наступного – чоловік зник під водою. Товариші кинулися на пошуки, проте витягнули уже мертвим.

Поліцейських про випадок повідомили рятувальники. Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 1 статті 115 ККУ з поміткою «нещасний випадок».

Поліцейські вкотре застерігають від необдуманих вчинків під час відпочинку на водоймах. Насамперед, заходити у воду потрібно тільки у тверезому стані. Купатися варто лише у знайомих місцях. Табу на різного роду екстремальні вчинки під час купання, наприклад, стрибки з вишок, мостів, пірнання у невідомих місцях тощо.