Надувну ялинку, яка влаштована у сквері на вулиці Чорновола, пошкодили. Для відновлення попереднього вигляду її забрали на ремонт.

Тим часом комунальники облаштовують спецальний подіум для ялинки, щоб вберегти її від дітей та дорослих, які стрибають на неї і намагаються перекинути. Внаслідок того, що тернополяни цілеспрямовано нищать оздобу скверу, вона не лише пошкодилася, але й забруднилася.

– Ялинка – вогнетривка та витримує будь-яку погоду, виконана із спеціального непромокаючого вогнетривкого брезенту. Вона не має лише захисту від настриливого людського бажання нищити все довкола, – каже начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олег Соколовський. – Просимо вас берегти майно Тернопільської територіальної громади та насолоджуватися окрасами міста, не намагаючись їх поламати. Просимо батьків слідкувати за своїм дітьми та пояснювати наслідки їхніх дій, адже ялинка – не м’яка іграшка, на якій можна стрибати.

Ялинку після ремонту та очищення повернуть на місце. Цілком можливо, що на прохання тернополян її перемістять на інші локації.

– Посимо тернополян не псувати ялинку та елементи ілюмінації і новорічого декору, якими прикрашене місто, – звертаються комунальники.