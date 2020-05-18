Чотири дорожньо-транспортних пригоди, серед яких три за участі водіїв мотоциклів та скутера, трапилися минулими вихідними на дорогах міста та області.

Шістнадцятого травня в селі Ступки не розминулися автомобіль Renault Laguna та мотоцикл HONDA CBR 600F. За попередньою інформацією, водій авто, виїжджаючи з прилеглої вулиці на головну дорогу, не переконався в безпечному маневрі, перетнув суцільну смугу та зіткнувся з двоколісним транспортним засобом.

В результаті удару транспорт отримав механічні пошкодження. Водії попередньо тверезі. Мотоцикліста госпіталізували до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, струсом та закритим переломом лонної кістки.

З переломом черепа бригада екстреної медичної допомоги 17 травня доправила в медзаклад жителя Кременецького району, 1992 року народження. Чоловік, рухаючись на скутері Honda Dio, не впорався з керуванням та врізався в дерево.

Його госпіталізували в анестезіологічне відділення. У потерпілого відібрали кров для перевірки на вміст алкоголю.

Ще одну аварію, в якій зіткнулися автомобіль та мотоцикл, зареєстрували правоохоронці в Тернополі. На вулиці Лучаківського водій автомобіля, здійснюючи поворот, не переконався в безпечному русі і не пропустив мотоцикл Kawasaki.

В результаті удару мотоцикліст потрапив до нейрохірургії. При попередньому огляді медики діагностували в двадцятидворічного тернополянина закритий перелом гомілки, перелом пальця та забійні рани.

Виїзд на смугу зустрічного руху став причиною ще однієї аварії в Тернополі. На вулиці Замонастирській водій автомобіля Kia Sportage виїхав на зустрічну і зіткнувся з Opel Astra.

В результату удару за меддопомогою звернулася пасажирка з Opel Astra. Жінку не госпіталізовували.

Причини усіх автопригод встановить слідство.