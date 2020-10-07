Нападник нині чекає на вирок суду – його звинувачено у хуліганстві із застосуванням зброї (частина 4 статті 296 ККУ) та умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень (частина 1 статті 121 ККУ).

Подія трапилася у червні цього року в селі Великі Млинівці, що на Кременеччині. Під час конфлікту 41-річний житель села Боложівка Шумського району зі зброєю в руках накинувся на двох молодих людей. В обличчя 30-річному кременчанину зловмисник вистрелив майже упритул. Двома пострілами поранив і його товариша.

Коли молоді люди на автомобілі намагалися покинути місце події, нападник, сівши за кермо свого транспортного засобу, став наздоганяти та стріляти їм услід. Два постріли пробили скло передньої водійської та задньої пасажирської дверцят.

Озброєного хулігана, що скрився з місця злочину, поліцейські розшукали. Тримання під вартою у якості запобіжного заходу зловмисникові вдалося уникнути – вніс заставу. Однак довго ходити у вільних не доведеться. Обидві інкриміновані шумчанину статті передбачають покарання у вигляді позбавлення волі.