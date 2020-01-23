Спецтренування стартували на базі навчально-тренувального центру поблизу Тернополя. Військовослужбовці 44-ї окремої артилерійської бригади удосконалюють бойові навички.

Як розповів прес-офіцер Юрій Кульпа, артилеристи працюють у складі підрозділів. Армійці проходять спеціальну смугу перешкод з підвищеним психологічним навантаженням.

«Вони долають штучні і природні перешкоди, біжать через завали і траншеї. Щоб наблизити бойову обстановку до більш реальної, за допомогою акустики використовують звуки автоматних черг, вибухів гранат. На деяких ділянках військовослужбовці долають перешкоди у диму. За словами офіцерів відділення бойової підготовки військової частини А3215, під час таких заходів учасники відчувають атмосферу бою, загартовують не лише тіло, але й дух. Тому їхня підготовка проходить якісніше, відділення злагоджується, а командир набуває навиків керувати особовим складом».

Такі спецтренування для артилеристів організовують регулярно, щоб підвищувати їхній професійний рівень.

Софія Романська