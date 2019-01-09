Стрілянина в будинку культури: є потерпілі

09/01/2019 Розмір тексту:

Повідомлення про вогнепальне поранення руки, яке отримав 21-річний житель Копичинців, надійшло до співробітників Гусятинського відділення поліції від медиків.

Правоохоронці встановили, що потерпілому поранення спричинив 38-річний місцевий житель. Інцидент трапився в місцевому будинку культури, де проводили час обоє чоловіків. Що стало причиною конфлікту – вони пригадати не можуть, адже були добряче напідпитку. В якийсь момент 38-річний чоловік витягнув пристрій для відстрілу гумовими кулями та натиснув на курок. Куля влучила у руку потерпілому.

Чоловік мав дозвіл на зберігання зброї. Правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, за фактом якого розпочато кримінальне провадження за статтею 128 ККУ – необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження.