Стріляй, або застрелю: з’явилися подробиці жахливого вбивства біля Тернополя. ВІДЕО

05/02/2019 Розмір тексту:

На Тернопільщині у лісопосадці знайшли чоловіка із вогнепальним пораненням. 3 лютого близько 7 вечора мешканець села Біла почув постріли і одразу викликав поліцію.

Про це повдіомляє TV-4.

– Окрім цього, було озвучено заявником, шо особи, які здійснювали постріли – голосно висловлювались у сторону один одного: “Стріляй, або застрелю”, – каже заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Степан Яцух.

Коли правоохоронці прибули на місце події, то побачили тіло чоловіка із вогнепальним пораненням. Недалеко від нього був двадцяти восьмирічний хлопець. На місці злочину також валялося чотири вистріляних гільзи від мисливської гладкоствольної рушниці. За попередніми даними, потерпілий разом з підозрюваним розпивали спиртні напої у будинку. Згодом вийшли на двір, щоб постріляти зі зброї. У поліції кажуть, власник зброї тричі вистрілив у напрямку лісу, а четверта куля влучила у голову. Слідчі кажуть, що фатальний постріл був з близької відстані.

– Він приїхав в гості до нашого жителя. Ніхто нічо поганого не може про нього сказати, – розповів голова Білецької сільської об’єднаної територіальної громади Дмитро Малик.

У поліції розповіли, після того, як підозрюваний поцілив у знайомого, протягнув його тридцять метрів у бік лісу, а рушницю присипав снігом. Після цього вже повідомив про подію у швидку допомогу. Що сталося насправді, наразі з’ясовують слідчі.