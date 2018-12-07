“Стратегічно важливі об`єкти України продають людям, наближеним до Москви”, – Михайло Головко

На думку нардепа, потрібно провести націоналізацію вкрадених необхідних для оборони України заводів та звільнити із посади керівника Фонду державного майна України В. М. Трубарова.

– За час воєнного стану потрібно проводити інвентаризацію та перевіряти стан стратегічних підприємств та об`єктів важливих для забезпечення армії і оборони країни. Проте у керівника Фонду держмайна інше бачення – у прикордонних районах він почав мародерствувати, розпродуючи за безцінь державні стратегічні об`єкти. Наприклад, у Чернігівській області на днях продали 25 % акцій комбінату вартістю в понад 2 млн. грн лише за 38 тис. грн. Інші стратегічні об`єкти продають людям, наближеним до Москви. Тому ми пропонуємо усунути Трубарова з посади, як сепаратиста, – наголосив Михайло Головко.