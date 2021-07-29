На Тернопільщині допомоги небайдужих людей потребує 15-річний Володимир Бакалець з Мишкович Великоберезовицької громади.

У юнака медики виявили відкриту артеріальну протоку. Володі необхідна операція вартістю 10 тисяч доларів. У сім’ї немає таких грошей, тому за допомогою звернулися до усіх небайдужих людей.

Батько хлопчика Віктор Бакалець – учасник бойових дій, захищав незалежність і територіальну цілісність України, пишуть Тернополяни.

«Звертаюсь до всіх небайдужих людей, своїх друзів та просто знайомих! Це син учасника війни Віктора Бакальця. Цьому усміхненому хлопчині лише 15 років. Але страшний діагноз поділив його життя на до і після. Важко сприймати таку інформацію про такого молодого хлопчину. Це життєрадісна та активна дитина. Але біда прийшла зненацька. Незакрита артеріальна протока. Це страшна хвороба. Але з вашою підтримкою є надія на одужання. Прошу всіх та особисто кожного об’єднатися та допомогти. Чужих дітей не буває», – поділилася тітка хлопчика Надія Печенюк.