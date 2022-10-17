“Страшно це усвідомлювати”: війна забрала ще одного чудового чоловіка з Тернопільщини

13 жовтня у бою за Батьківщину поблизу села Оскіл на Харківщині загинув Пилипчук Сергій Володимирович, 1969 р. н.

Чоловік проживав у селі Великі Загайці Великодедеркальської громади.

Про важку втрату повідомили на сторінці громади.

“На жаль, війна невблаганна і забирає найкращих… Слова ніщо для рідних та близьких та все ж висловлюємо щирі співчуття дружині, дітям та внукам загиблого Героя. Вічна пам’ять та слава Герою!”, – ідеться у повідомленні.

У коментарях знайомі згадують Сергія Пилипчука як про надзвичайно добру та примну людину.

“Так є на жаль, війна забирає найкращих, найкращих синів, найкращих чоловіків, найкращих батьків та дідусів. Таким і був Сергій. Щирі співчуття Каті, дітям та внукам. Царство небесне воїну Сергію”, – написав Іван Корнійчук.

“Приємний, привітний, хороший співрозмовник, прекрасний сім’янин… Таким запам’ятається нам дядько Сергій. Страшно це усвідомлювати, але на жаль… Царство небесне його душі. Рідним щирі співчуття”, – додав Сергій Тума.

Про час зустрічі та чин похорону загиблого Героя буде повідомлено додатково.