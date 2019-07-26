Рух на заборонний знак світлофора – одне з поширених порушень на тернопільських дорогах. Пішоходи скаржаться на неввічливих водіїв.

Пенсіонерка Галина Іванівна щодня водить дітей до дитячого садка. Іноді перейти дорогу вкрай складно, – каже жінка. Оскільки водії масово порушуть правила на переходах, де працюють світлофори.

«В нас на Східному мікрорайоні іноді буває небезпечно виходити на дорогу. Незважаючи на те, що я йду з дітьми на зелене світло, деякі водії постійно намагаються проскочити перед нами. Боюся не так за себе, як за дітей».

Скаржитися на водіїв-порушників можна Патрульній поліції, повідомивши при цьому номер машини. Втім, дотримуватися правил просять і пішоходів.

«Дотримання Правил дорожнього руху вбереже вас від нещасних випадків, і забезпечить вам хороший настрій. Згідно п. 8.7 ПДР України, світлофори призначені для регулювання руху транспортних засобів і пішоходів, мають світлові сигнали зеленого, жовтого, червоного і біло-місячног кольорів, які розташовані вертикально чи горизонтально: зелений сигнал – дозволяє рух; жовтий сигнал світлофора – забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів; червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоних миготливих сигнали забороняють рух. Не думайте, що “проскочите” за останню секунду горіння зеленого сигналу світлофору, щоб саме ця секунда не стала останньою у вашому житті», – наголошують у Патрульній поліції області.

Софія Романська