Під колесами автомобіля опинився шістдесятирічний чоловік. Його з відкритою черепно-мозковою травмою, забійною раною підборіддя та грудної клітки доправили до лікарні.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. За попередньою інформацією, аварія трапилася в селі Підгороднє Тернопільського району 24 жовтня близько 23:00.

Водій автомобіля “Волга” на автодорозі Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знамянка, рухаючись з Тернополя, збив жителя села Таурів Козівського району. Потерпілий йшов проїжджою частиною дороги. Траса не освітлювалася.

У водія взяли кров для перевірки на вміст алкоголю. Аналіз показав, що чоловік сів за кермо у стані сп’яніння – у крові виявилося 0,73 проміле алкоголю.

За даним фактом триватиме розслідування згідно статті 286 частина 1 ККУ.