Передчасно відійшла у вічність працівниця Теребовлянської спеціалізованої школи-ліцею Наталія Березка.

Про важку втрату повідомили на сторінці навчального закладу.

“Страшна звістка сколихнула похмурий осінній день. Наша колега, наша учениця, наша подруга Березка Наталя Василівна назавжди відійшла у вічність. Понад усе вона любила свою сім’ю і свою роботу. Молода, надзвичайно енергійна, творча, працьовита, завжди готова допомогти та вислухати. Людина, з великою кількістю ідей, планів та мрій, які, на жаль, вже не збудуться. Усіх нас вона дивувала своєю енергією і натхненням до праці. Ми завжди пам’ятатимемо ніжну усмішку, грайливі очі та дзвінкий голос. Щодня усі чекали приємної звістки, що їй вже краще і вона ось-ось повернеться у школу. На жаль, цього не буде. Увесь колектив щиро співчуває донечці, чоловікові, батькам, братові та усій родині. Нехай Бог прийме душу Наталі у царстві своїм”, – ідеться у повідомленні.

Колеги Наталі також оприлюднили щемливе відео з нею.

“Назавжди в пам’яті та наших серцях…”, – написали вони.