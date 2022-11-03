“Страшна звістка обпікає болем”: на війні загинув Володимир Матевощук з Тернопільщини

Знову страшна звістка обпікає болем наші серця.

29 жовтня поблизу населеного пункту Павлівка Донецької області загинув Володимир Матевощук, 1980 року народження. Чоловік проживав у селі Мізюринці. Про важку втрату повідомляють на сторінці Великодедеркальської об’єднаної територіальної громади.

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“Висловлюємо глибокі співчуття та розділяємо біль втрати разом із родиною загиблого захисника.

Герої не вмирають, вони назавжди залишаються в наших серцях.

Вічна пам’ять і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!”, – ідеться у зверненні на сторінці громади.

Про час зустрічі тіла та похорон загиблого Героя буде повідомлено додатково.