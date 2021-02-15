Смерть в результаті нещасного випадку зареєстрували працівники відділення поліції №2 міста Зборів. В райцентрі чадним газом отруїлися матір 1947 року народження та п’ятдесятитрирічна донька.

Про нещастя на лінію”102″ повідомили 13 лютого медики, які виїжджали на виклик. Тіло дружини та тещі виявив місцевий мешканець. За його словами, дружина залишилася ночувати в матері, бо та погано себе почувала.

Вранці він приїхав переконатися чи все гаразд, оскільки жодна з жінок не відповідала на його телефонні дзвінки.

Хвіртка була зачинена, будинок також. Тож чоловік спробував віджати вікно на кухні і саме тоді на підлозі помітив родичів. Жінок він намагався реанімувати спочатку сам, а потім це робили медики. Проте марно. Лікарі констатували лише їхню смерть.

Причина нещастя, кажуть фахівці, отруєння чадним газом. Слідів насильницької смерті на тілах судмедексперт не виявив.