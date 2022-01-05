Пожежа сталася 4 січня близько 8-ї години ранку у селі Поділля Товстенської територіальної громади Чортківського району.

Як повідомили у ДСНС, на місце події було направлено місцеву пожежну команду сел. Товсте та оперативну групу Чортківського районного управління Головного управління.

Під час ліквідації пожежі виявлено тіла двох людей, 1978 та 1957 років народження.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку, диван, телевізор, двері на загальній площі 3 м кв.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.