Велике горе трапилося в родині заслуженого лікаря України з Тернополя Анни Слівінської. Зупинилося серце її онучки Тетянки.

Про трагічну новину розповіли в Управлінні охорони здоров’я Тернопільської ОДА.

«Висловлюємо глибокі співчуття довголітньому керівнику колишньої комунальної установи «Центр здоров’я» Тернопільської обласної ради, Заслуженому лікареві України Анні Слівінській з приводу тяжкої передчасної втрати – смерті внучки Тетяни. Словами не загоїти страшної рани від такого непоправного горя… Пішла з життя найдорожча та найрідніша людина та світлі спогади про неї завжди залишаться у серці…» – йдеться в повідомленні Тернопільської ОДА.

Мама дівчинки розповіла, що похорон відбудеться завтра о 12 годині дня:

«Сьогодні відійшла у вічність дочка Тетяна…Тетянка…Танічка… Танюша… моя маленька дівчинка, спочивай з Богом! Тепер тобі легко та вільно! Світла память! Любимо і памятаємо! Панахида сьогодні о 6 год. Похорон завтра о 12 год. Будинок смутку…»

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким…

Джерело: Ternopil24