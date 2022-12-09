В Америці у власному авто в річці Сент-Клер втопився 34-річний уродженець Тернополя Роман Попіль.

“Жахливий нещасний випадок трапився з нашим найвеселішим і життєрадісним другом, Roman Popil. Страшна неочікувана втрата. Не можемо повірити, що більше ти не прийдеш до нас, ти завжди був бажаним гостем. Сил батькам, пережити цю тяжку втрату! Сумуємо і шануємо пам’ять про тебе! Спочивай з миром, дорогий наш Ромчику!”, – йдеться у дописі друзів Романа, який цитує видання Тернополяни.

Американські ЗМІ пишуть, що поліція заявила, що інцидент, під час якого чоловік загинув після того, як його автомобіль увійшов у воду в містечку Клей, вважається нещасним випадком.

За даними департаменту шерифа округу Сент-Клер, Audi A6 2014 року випуску 34-річного чоловіка з Дірборна в’їхав у Північний канал річки Сент-Клер рано в суботу з рампи на поромі острова Харсенс.

Начальник поліції містечка Клей Майкл Коуч сказав, що за результатами попереднього розслідування чоловік увійшов у воду випадково.

За його словами, жодної нечистої дії чи несправності автомобіля немає. В

одолазна група округу Сент-Клер була викликана на місце близько 4:45 ранку.

Водолазна група витягла чоловіка із затопленого транспортного засобу, а потім дістала його з води.

Його доставили до районної лікарні річки Вознесіння, де констатували його смерть, повідомили в департаменті шерифа.

До слова, Роман Попіль народився у Тернополі, навчався у ЗОШ№5, згодом виїхав у Детройт, штат Мічиган, Америка.