На лікування п’ятирічного Сашка Алєксєєва з Тернопільщини необхідні великі кошти.

Усіх небайдужих просять долучитися і допомогти батька дитини.

У хлопчика виявили пухлину мозку. Йому вже провели операцію в Києві. Попереду – ще одна.

Про це повідомляють у групі Чортківські оголошення.

“Ця страшна біда – онкологія. Наш синочок,племінник,наше сонечко Сашуня важко хворий!!! В нього медубластома головного мозку!!! Дитина перебуває на даний момент в клініці Охматдит м.Києва. Сашко переніс дуже складну операцію …попереду ще одна…

Ми зробили і робитемемо все що можем. Попереду ще довгий шлях лікування і реабілітації. Дорогі друзі,знайомі та всі небайдужі люди, ми дуже просимо долучитись до фінансової допомоги на збір коштів для нашого Сашуні.Наша родина в РОЗПАЧІ!!!!

Наперед уклінно щиро дякуєм за любу допомогу!!!

Помоліться за наше сонечко, ми віримо, що він одужає!!!

КАРТКА ПРИВАТ БАНКУ 5168 7422 3832 1370 Алєксєєв Денис (тато) телефон 0507004120″, – ідеться у повідомленні.