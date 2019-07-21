Станом на 13:00 21 липня поліція відкрила десять кримінальних проваджень через порушення на дострокових виборах до Верховної Ради.

Про це повідомив радник міністра Іван Стойко на брифінгу, пише Інтерфакс-Україна.

За його словами, до правоохоронних органів надійшло понад 800 заяв та повідомлень про порушення виборчого законодавства, які в основному стосуються фактів незаконної агітації, підкупу і конфліктних ситуацій.

Також складено шість адміністративних протоколів про правопорушення.

При цьому Стойко наголосив, що грубих надзвичайних порушень немає.

У свою чергу, радник міністра Михайло Апостол розповів, що є інформація про можливу конфліктну ситуацію під час підрахунку голосів на більш ніж десяти округах.

Нагадаємо, в Україні обирають новий парламент. Виборчі дільниці в країні будуть працювати до 20:00.