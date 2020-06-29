Впродовж червня в Україні, особливо на Заході, часто надходять повідомлення від очевидців, яким вдалося зафільмувати колись рідкісний для нас природній катаклізм — смерч. Доволі часто він зараз з’являється на Тернопільщині.

28 червня тернополянин Сергій Охват, який повертався додому із Хмельницького, поблизу Волочиська зміг зафіксувати на камеру гігантський смерч та надіслав це відео в редакцію сайту 0352.ua.

Водії зупиняли свої автомобілі, заворожено спостерігаючи за незвичним видовищем. Імовірно, на щастя, смерч утворився за межами населених пунктів, тож до руйнувань не призвів, але, судячи з того, наскільки часто ми спостерігаємо такі явища впродовж цього місяця, це може бути питанням часу .

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про смерч у різних куточках Тернопільщини, зокрема, у Лановецькому та в Козівському районах. У селі Мар’янівка Тернопільського району смерч навіть зірвав дахи з господарських будівель.

Обережно, на відео присутня ненормативна лексика.