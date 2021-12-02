Найстарша жителька села Шибалин на Бережанщині відсвяткувала 100-річниий ювілей. Вчора Ганна Костецька отримала перше свідоцтво про народження.

Про свій рецепт довголіття жінка розповіла Суспільному.

Ганна Костецька народилася в селі Шибалин. Каже, окрім неї в сім’ї було ще 5 дітей. Жінка закінчила 4 класи. Після закінчення школи Ганна Костецька допомагала батькам працювати на полі. Каже, її сім’я вирощувала буряки. У 20 років одружилася. Під час Другої світової війни чоловіка забрали до Німеччини копати окопи. Ганна поїхала за ним. Пригадує, працювала домогосподаркою в німецькій родині. Каже, на зароблені гроші хотіла купити собі одяг.

“Я тільки вбрання хотіла. А ще дуже хотіла на зиму куртку. Бо то вже була осінь”.

Після війни подружжя повернулося додому. Потім чоловік Ганни помер від запалення легень. Жінка вийшла заміж вдруге. Народила четверо дітей.

“Діти повмирали малими. Лишився один син. Аж потім я вийшла заміж вдруге, вже за Костецьких”.

Син Ганни Богдан Костецький каже, збереглися лише декілька родинних світлин. На одній з них Ганна Костецька в формі пілота.

Зиновій Демович пригадує історію, яку розповідала хрещена мати. Чоловік каже, колись ворожка сказала, що Ганна Костецька проживе лише 73 роки:

“Вже їй доходило до 73 років. Вона так боялася, що вмре. Я казав – не бійтеся, ви не вмрете, вже 73 роки минуло. І вже сотий, а вона живе”.

Староста села Шибалин Ольга Дудар вручила Ганні Костецькій свідоцтво про народження. Щоб виготовити його, документи шукали в обласному архіві, розповідає жінка.

“В наявності його в бабусі не було. Вона народилася в 1921 році. Тоді ще видавалися свідоцтва церковні. Родичі звернулися до нашого начальника районного відділу РАЦ. Вона зайнялася цією справою і за допомогою обласного управління юстиції підняли архіви. Добре, що знайшлися відомості. Бабусі це свідоцтво видали і ми його вручили”.

Ганна Костецька каже, її секрет довголіття – праця.