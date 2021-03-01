Відзначити в Тернопільській області 100-річчя від дня народження письменниці Іди Фінк, яка народилася у Збаражі, пропонують представники громадської організації «Гельсінська ініціатива – ХХІ».

Відповідне звернення вони подали до обласної ради. Нещодавно його розглянули на засіданні постійної комісії облради з питань духовності, культури, свободи слова, інформації та розвитку громадянського суспільства.

– Цього року маємо інформаційний привід, щоб повернути з небуття творчість письменниці Іди Фінк, – каже Олександр Степаненко, голова громадської організації «Гельсінська ініціатива – ХХІ». – Вона народилася у Збаражі. Її родина Ландау цікава тим, що її батько, який працював лікарем у Збаражі, підтримував українську незалежність у 1918-1919 роках. Він був лікарем Української Галицької армії, його рідний брат був офіцером УГА, працював в українській військовій управі в Тернополі. Під час Голокосту вижив завдяки милосердю українських мешканців Збаража. Його переховував у фамільному гробівці Євген Білінський, відомий пасічник. Іда із сестрою по фіктивних арійських документах покинула гетто. До 1945 року перебувала на роботах у Німеччині, що й описала у романі «Подорож». Твори цієї письменниці перекладені на дев’ять європейських мов, на іврит, а українською – тільки один роман, знято по її творчості три фільми – у Франції, Німечинні, Їзраїлі. Сподіваємось, що у листопаді коли відзначатиметься століття, відбудеться літературно-мистецький фестиваль у Збаражі і більше жителів області довідається про цю письменницю і її творчість. Ініціативна група подала заявку до Українського культурного про зйомки документального фільму про творчість Іди Фінк. Ми запросили до Збаража дослідників творчості письменниці, які працюють у Польщі та Ізраїлі і доньку письменниці, яка живе в Ізраїлі, і яка вже була одного разу у Збаражі. У Збаражі є також дослідниця творчості письменниці – Тетяна Федорів. Переконані, що вшанування творчості письменниці може позитивно відгукнутися в Україні і світі.

Постійна комісія прийняла рішення рекомендувати облдержадміністрації доручити структурним підрозділам напрацювати відповідні висновки, щодо відзначення у Тернопільській області 100-річння Іди Фінк. Троє із присутніх на засіданні проголосували «За», один – утримався. Це рішення повинні також розглянути на сесії облради.