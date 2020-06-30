Відставки виконувача обов’язків міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета вимагали сьогодні у Тернополі.

Під “білим домом” зібралося близько півсотні жителів обласного центру. Люди прийшли з плакатами із надписами “СтопШкалет”.

Протестні акції з вимогами відправити у відставку в. о. міністра освіти Сергія Шкарлета відбулися у дванадцяти містах України. Серед учасників у Тернополі — представники громадських організацій “Молодіжний націоналістичний конгрес”, “Сокіл”, “Пласт”. “Шкарлет відомий своєю антиукраїнською позицією та має цілий список сумнівних “заслуг”: колишній член Партії Регонів, плагіатор, корупціонер, виступав проти ЗНО та переслідував студентів під час Революції Гідності. А міністром освіти повинна бути добропорядна людина з високими моральними принципами та щирою проукраїнською позицією. Ця людина має дбати про розвиток сфери освіти, а не особистої вигоди. Призначення Зеленським Шкарлета міністром освіти всупереч рішенню профільного комітету та відсутністю на це конституційного права є плювком в лице громадянського суспільства та всієї наукової спільноти” – наголосив ГО “МНК – Тернопіль” Василь Панькевич.

Учасники протесту сподіваються, що президент почує їхню позицію та відмовиться від кандидатури Шкарлета на посаду міністра освіти і науки України.

Софія Романська