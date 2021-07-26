Сучасна стоматологія в Києві
Ні для кого не секрет, що успішна людина – це людина зі здоровими та рівними зубами. Красива посмішка – пропуск в світ успіху, ключ до щастя особистого життя, до побудови успішної кар’єри.
На щастя, сучасна стоматологія – перестала асоціюватися зі страхом, болем і дискомфортом. Звернення до послуг професіоналів дозволяє домогтися високої естетичності і функціональності в вирішенні стоматологічних проблем.
Стоматологія Люмідент (Київ) – мережа включає 23 лікарських кабінета у різних районах столиці, що робить відвідування зручним для всіх клієнтів з різних куточків України. Чотири з кабінетів мережі – це повноцінні хірургічні блоки.
Послуги мережі вибирають ті, хто хоче:
• отримати здорові зуби;
• відвідувати стоматолога без страху;
• не відчувати дискомфорт або больові відчуття в стоматологічному кріслі;
• бути впевненим в якості лікування та наданих послуг;
• набути впевненості в собі, поліпшити самопочуття і підняти настрій.
Перелік стоматологічних послуг від Люмі-Дент
Пропозиція включає:
• сучасні методи діагностики;
• послуги імплантації та протезування зубів;
• заходи щодо виправлення прикусу;
• стоматологія для вагітних;
• послуги терапевтичної стоматології;
• установка вінірів;
• послуги лікування зубів під мікроскопом;
• установка люмінірів;
• послуги лазерної стоматології;
• імплантація зубної емалі;
• надання невідкладної допомоги стоматолога;
• послуги професійного чищення і відбілювання;
• послуги ортодонтії для людей різного віку.
Пацієнтам надається повний спектр стоматологічних послуг в Києві з використанням інноваційних технологій.
Команда стоматології включає фахівців різної вузької спрямованості. До послуг клієнтів клініки досвідчені ортодонти, ортопеди, терапевти, хірурги-імплантології, гнатологи. У клініках налагоджена тісна комунікація вузьконаправлених фахівців, що забезпечує високу ефективність і результативність лікування.
Чому пацієнти вибирають стоматологію «Люмі-Дент»
Звернення в «Люмі-Дент» забезпечує пацієнтам набір унікальних переваг:
• Лікувальні процедури проводяться під комп’ютерною анестезією STA. Процес контролюється комп’ютером і є безболісним.
• Всі види лікування можуть йти під седацією – пацієнт знаходиться в медикаментозному сні, розслаблений і бачить сни, поки фахівці проводять лікувальні процедури. Клініка має особливу ліцензію, що дозволяє їй проводити лікування при зануренні пацієнтів в медикаментозний сон. У клініках постійно присутні лікарі-анестезіологи з великим досвідом, які за бажанням і показаннями проводять загальну седацию.
• Клініки укомплектовані обладнанням для виконання цифрової рентгенології. Знімки відразу надходять на монітор до лікаря, і він визначає ефективний метод лікування і набір процедур.
• Доступні в клініках стоматології методи виправлення прикусу без установки брекетів. Альтернативою стає установка зовнішніх вінірів з кераміки, які є ультратонкими і забезпечують клієнтам гарну посмішку назавжди.
• Ціни стоматології https://www.lumident.kiev.ua/ua/price представляють найкраще поєднання якості послуг і доступною вартості в Києві. Постійні клієнти стають учасниками дисконтної системи знижок, що працює за накопичувальним принципом. Знижкова карта діє у всій мережі. За рахунок гнучкої цінової політики, акцій люди з різними фінансовими можливостями можуть отримати якісну стоматологічну допомогу, вилікувати зуби, відновлювати зубний ряд, ставити вініри і т.д.
• Тут застосовують інноваційні технології, наприклад, стерилізація озоном, комп’ютерне моделювання усмішки, імплантація зубної емалі.
Наші “козирі” перед конкурентами це:
• індивідуальний підхід;
• доступне ціноутворення;
• дисципліна і етика персоналу;
• бездоганний професіоналізм фахівців;
• багатий арсенал сучасного обладнання і технологій.
Компанія веде активну благодійну діяльність, допомагаючи дитячому будинку «Берізка», де живуть сироти з важкими захворюваннями, купуючи побутову техніку, іграшки, продукти.
Отримати уявлення про якість послуг, що надаються можна з фотозвітів на сайті клініки. Тут же можна знайти реальні відгуки вдячних клієнтів.
Процедури та маніпуляції попередньо узгоджуються з клієнтом. Супровід пацієнта здійснює персональний менеджер – від моменту звернення в клініку і діагностики до завершального етапу процедур і лікування.
Лікарі, що працюють тут, регулярно проходять підвищення кваліфікації та стажування в клініках США і Європи. Відбувається освоєння інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення методів вирішення стоматологічних проблем.
Стоматологія «Люмі-Дент» – приклад високоякісної і безпечної стоматології для дорослих і дітей!
Автор: Ковальчук Юлія Сергіївна
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