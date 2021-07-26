Сучасна стоматологія в Києві

Ні для кого не секрет, що успішна людина – це людина зі здоровими та рівними зубами. Красива посмішка – пропуск в світ успіху, ключ до щастя особистого життя, до побудови успішної кар’єри.

На щастя, сучасна стоматологія – перестала асоціюватися зі страхом, болем і дискомфортом. Звернення до послуг професіоналів дозволяє домогтися високої естетичності і функціональності в вирішенні стоматологічних проблем.

Стоматологія Люмідент (Київ) – мережа включає 23 лікарських кабінета у різних районах столиці, що робить відвідування зручним для всіх клієнтів з різних куточків України. Чотири з кабінетів мережі – це повноцінні хірургічні блоки.

Послуги мережі вибирають ті, хто хоче:

• отримати здорові зуби;

• відвідувати стоматолога без страху;

• не відчувати дискомфорт або больові відчуття в стоматологічному кріслі;

• бути впевненим в якості лікування та наданих послуг;

• набути впевненості в собі, поліпшити самопочуття і підняти настрій.

Перелік стоматологічних послуг від Люмі-Дент

Пропозиція включає:

• сучасні методи діагностики;

• послуги імплантації та протезування зубів;

• заходи щодо виправлення прикусу;

• стоматологія для вагітних;

• послуги терапевтичної стоматології;

• установка вінірів;

• послуги лікування зубів під мікроскопом;

• установка люмінірів;

• послуги лазерної стоматології;

• імплантація зубної емалі;

• надання невідкладної допомоги стоматолога;

• послуги професійного чищення і відбілювання;

• послуги ортодонтії для людей різного віку.

Пацієнтам надається повний спектр стоматологічних послуг в Києві з використанням інноваційних технологій.

Команда стоматології включає фахівців різної вузької спрямованості. До послуг клієнтів клініки досвідчені ортодонти, ортопеди, терапевти, хірурги-імплантології, гнатологи. У клініках налагоджена тісна комунікація вузьконаправлених фахівців, що забезпечує високу ефективність і результативність лікування.

Чому пацієнти вибирають стоматологію «Люмі-Дент»

Звернення в «Люмі-Дент» забезпечує пацієнтам набір унікальних переваг:

• Лікувальні процедури проводяться під комп’ютерною анестезією STA. Процес контролюється комп’ютером і є безболісним.

• Всі види лікування можуть йти під седацією – пацієнт знаходиться в медикаментозному сні, розслаблений і бачить сни, поки фахівці проводять лікувальні процедури. Клініка має особливу ліцензію, що дозволяє їй проводити лікування при зануренні пацієнтів в медикаментозний сон. У клініках постійно присутні лікарі-анестезіологи з великим досвідом, які за бажанням і показаннями проводять загальну седацию.

• Клініки укомплектовані обладнанням для виконання цифрової рентгенології. Знімки відразу надходять на монітор до лікаря, і він визначає ефективний метод лікування і набір процедур.

• Доступні в клініках стоматології методи виправлення прикусу без установки брекетів. Альтернативою стає установка зовнішніх вінірів з кераміки, які є ультратонкими і забезпечують клієнтам гарну посмішку назавжди.

• Ціни стоматології https://www.lumident.kiev.ua/ua/price представляють найкраще поєднання якості послуг і доступною вартості в Києві. Постійні клієнти стають учасниками дисконтної системи знижок, що працює за накопичувальним принципом. Знижкова карта діє у всій мережі. За рахунок гнучкої цінової політики, акцій люди з різними фінансовими можливостями можуть отримати якісну стоматологічну допомогу, вилікувати зуби, відновлювати зубний ряд, ставити вініри і т.д.

• Тут застосовують інноваційні технології, наприклад, стерилізація озоном, комп’ютерне моделювання усмішки, імплантація зубної емалі.

Наші “козирі” перед конкурентами це:

• індивідуальний підхід;

• доступне ціноутворення;

• дисципліна і етика персоналу;

• бездоганний професіоналізм фахівців;

• багатий арсенал сучасного обладнання і технологій.

Компанія веде активну благодійну діяльність, допомагаючи дитячому будинку «Берізка», де живуть сироти з важкими захворюваннями, купуючи побутову техніку, іграшки, продукти.

Отримати уявлення про якість послуг, що надаються можна з фотозвітів на сайті клініки. Тут же можна знайти реальні відгуки вдячних клієнтів.

Процедури та маніпуляції попередньо узгоджуються з клієнтом. Супровід пацієнта здійснює персональний менеджер – від моменту звернення в клініку і діагностики до завершального етапу процедур і лікування.

Лікарі, що працюють тут, регулярно проходять підвищення кваліфікації та стажування в клініках США і Європи. Відбувається освоєння інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення методів вирішення стоматологічних проблем.

Стоматологія «Люмі-Дент» – приклад високоякісної і безпечної стоматології для дорослих і дітей!

Автор: Ковальчук Юлія Сергіївна