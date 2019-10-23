Результати дослідження власного життя молодий художник зі столиці Ярослав Леонець відображає у художньому мистецтві. Життя надихає його на створення живописних і графічних робіт, а також скульптури.

Його улюблені жанри: пейзаж, сцени із повсякденного життя і портрет. Різні жанри живопису, різні теми та різний підхід до їх розкриття художник представить на виставці «Відблиск» у Тернополі. Відкриття експозиції відбудеться 24 жовтня о 19.00 у галереї «Бункермуз».

– Ця виставка – віддзеркалення моїх відчуттів, – каже Ярослав Леонець. – У ній представлені різні жанри живопису, різні теми та різний підхід до їх розкриття. Все це — мій пошук і експеримент, моє дослідження власного життя. З дитинства я відчував потребу виражати свої відчуття не вербально. Адже використовуючи слова, жести чи міміку, я не міг би повністю передати переживання від спостережень за тим, що навколо. Я проводив багато часу наодинці із власними думками. Це змусило мене шукати те, за допомогою чого я міг би комунікувати з оточуючим світом, розповідаючи про своє суб’єктивне бачення. Через різні художні образи візуального мистецтва я поступово зрозумів, як розкривати й передавати те, що відчуваю по-справжньому. Мене завжди надихав пошук нових форм спілкування зі світом. Так моє дитяче дослідження переросло у справу життя.

Ярослав Леонець працює у реалістичному, імпресіоністичному та експресіоністичному стилях. Предмет його зацікавлення — людина й природа. У своїй творчості прагне передати красу природи та її взаємодію з людиною. Народився митець 12 листопада 1994 року в Хмельницькому. Навчався в Харківському художньому училищі на графічному факультеті. В 2019 році закінчив Харківську державну академію дизайну та мистецтв, факультет образотворчого мистецтва, спеціальність — станковий живопис (портретно-жанрова майстерня). Наразі мешкає у Києві. Він є активним учасником багатьох обласних і всеукраїнських виставок, всеукраїнських, міжнародних художніх пленерів й арт-резиденцій. Член Молодіжної спілки художників України. Його роботи зберігаються у приватних колекціях України, Великобританії, США, Китаю.

Ольга Трач