Сакральна колекція Національного заповідника «Замки Тернопілля» поповнилась двома давніми церковними атрибутами – хоругвами, яким понад 100 років.

Про це розповіла кореспонденту Укрінформу молодший науковий співробітник заповідника Наталія Цвях.

«У фондах нашого заповідника зберігається понад 50 хоругв (фан) кінця XVIII – початку XX століть. Відтепер тут, у Збаразькому замку, буде ще дві. Нам передали їх парафіяни дерев’яної церкви святого Миколая села Бодаки, що біля Збаража. Це оригінальні пам’ятки сакрального мистецтва, яким більш ніж століття вклонялися віряни, виносили святиню із храму для церковних процесій під час празників, урочистих подій, різних релігійних обрядів, зустрічей високого духовенства», – розповіла Цвях.

За її словами, одна із хоругв оздоблена рослинним орнаментом із хрестом, двостороння, з живописними зображеннями Різдва Христового та Великомучениці Варвари.

На іншій стороні хоругви на зеленому тлі у фігурному обрамленні зображено Святу Варвару, у правій руці вона тримає чашу, у лівій – сувій.

Ще одна хоругва – теж двостороння – із живописним зображенням на полотні Воскресіння Христового та Святого Георгія Побідоносця.

Як вважають релігієзнавці, через певний брак таких сакральних пам’яток дуже важко дослідити витоки та поширення церковних хоругв упродовж всієї історії їх існування на українських землях. В Україні найдавніші такі пам’ятки датуються останньою чвертю XVI ст., зокрема, такою є хоругва з церкви у Старій Солі на Львівщині – з початку XVII ст. Як засвідчують збережені церковні хоругви останньої чверті XVI-ХІХ cт., вони були тісно пов’язані з іконописом. Досить часто майстер, який писав ікони для іконостасу, розписував також і хоругви.

Фото: Олег Снітовський, Укрінформ



