Члени громадської організації “Тернопілля-наш дім” та жителі Тернополя вийшли на акцію протесту проти забруднення річки Серет. За словами голови цієї організації Руслана Ваврика, через аварію в каналізаційному колекторі в річку Серет потрапили відходи.

Учасники протесту зібралися на вулиці Степана Будного у Тернополі, повідомляє Суспільне. Руслан Ваврик каже, що аварія сталася на межі Тернопільської та Великоберезовицької громад. Чоловік розповів чого вимагають:

“Ми вважаємо, що повинні бути проведені спільні інспектовані заходи для виявлення і оцінки наслідків. У випадку, якщо таке буде здійснено, ми будемо вважати, що міська рада і водоканал відгукнулися”.

Тернополянин Борис Кульба розповів, що знайшов мертву рибу:

“Там де високого тиску труба є, я побачив мертву рибу, вона вже проривається третій раз. П’ять років тому ГО “Скеля” і ми викликали екологію. 5 років тому риба теж поздихала. Але був маленький викид. Це вже дуже серйозно. Одразу почули запах. Люди в джерелі купаються. Тут купаються кожного ранку. Річище було чистеньке, а стало чорне”.

Начальниця відділу водопровідно-каналізаційних мереж “Тернопільводоканалу” Ганна Загородна розповіла, що на території, де стався витік, знаходиться два водоводи, які відводять каналізаційні стоки з мікрорайону Дружба та центру міста.

“Спочатку сталося пошкодження на одному каналізаційному колекторі. Перше пошкодження ми ліквідували. Потім 22 числа нам повідомили, що в районі річки є витік води. Наші люди пішли і виявили це пошкодження. 22 числа була перекрита вода. 23 липня ми приступили до ліквідації пошкодження. Там болота. Ми робили заїзну дорогу. Важко було завезти техніку. Зварювальні роботи проводились на водоводі. Стальна труба. Там була тріщина. Якщо зварювальні роботи, то постійно потрібно повністю випустити воду. Ми відкачували воду. Вивозили, щоб вона менше попадала на територію очерету. І потім ліквідовували”, – каже Загородна.

Ганна Загородна розповіла, що вартість ремонту ще не підраховували.

Начальник Держекоінспекції області Роман Нитка каже, що про викид стічних вод дізнався з соцмереж. Сьогодні на місці працювали інспектори та працівники лабораторії.

“На місці було встановлено, що недалеко від річки знаходиться каналізаційний колектор, видно сліди ремонтних робіт. Крім того, станом на сьогодні жодного скиду, чи сліду його не відбувається. Але видно, що вода неналежної якості. Чи на вихідних, чи перед тим скид якийсь відбувся. Нашими інспекторами і лабораторією було здійснено відбір проб землі, води. Після отримання результатів аналізів ми можемо сказати точніше, чи був скид каналізаційний”, – каже Нитка.

Результати дослідження зразків води будуть через 5 днів. На дослідження ґрунту потрібно більше часу. Про це розповів Роман Нитка. За його словами, якщо після лабораторного дослідження виявлять порушення, то справу передадуть до поліції.