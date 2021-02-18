Уже кілька днів снігоочисна техніка працює майже круглодобово. Через хаотично припарковані автомобілі у Тернополі утруднено розчищення дворів від снігу.

Про це у Facebook-спільноті «Тернопільські плітки» написала Наталія Швайка Репак.

”Я постою тут до весни”. Є автомобілі, як на першому фото, що стоять роками і не їздять (років 5 нерухомо стоїть той тарантас). Є багато припаркованих, через які утруднюється розчистка від снігу, бо стоять обабіч доріг і грейдер проїхати не може. А є такі, що зимою не їздять, але не поставлять машину на оплачувану стоянку, щоби звільнити місце під будинком, якого так не вистачає. Всякі є люди, поваги і совісті у них немає”, – написала Наталія Швайка Репак.

У коментарях користувачі зазначають, що такі проблеми із відсутністю місць для паркування – непоодинокі, пише 0352.ua.

“Покажіть ті стоянки, оплачувані не оплачувані… Їх НЕмає… Замість стоянок, гаражів, будинки без парковочних місць! А легкового транспорту стало у 10 разів більше… Місцева влада цим не займається,їхні авто мають де стояти!”, – прокоментував Роман Музика.

“Повірте проблемі із парковою не тільки у Тернополі, і не тільки в Україні. Нехай забудовники почнуть будувати будинки із підземною парковою. Підкиньте їм таку ідею”, – написала Inna Dzikovska.