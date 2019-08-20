Майданчик для платного паркування на перехресті вулиць Дружби-Мазепи виставили на конкурс.

Договір з організації забезпечення паркування на цій території вже закінчується, тому у міській раді оголосили конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі.

Стоянка, як повідомив начальник управління транспорту, комунікацій та зв’язку Ігор Мединський, займає 150 метрів квадратних і розрахована на десять місць, одне з яких виділене для інвалідів. Працює вона щоденно, крім святкових днів, з 8.00 до 22.00. В оголошені зазначено, що метою проведення конкурсу є розвиток конкуренції, обмеження монополізму на ринку надання послуг з обслуговування майданчиків для паркування та вибір на конкурсних засадах юридичних та фізичних осіб – суб’єктів господарської діяльності, які спроможні впровадити новітні технології у систему організації паркування та забезпечити належну якість обслуговування мешканців та гостей міста Тернополя. У ньому можуть брати участь юридичні та фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності у встановленому законодавством порядку.

Документи на участь в конкурсі з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в Тернополі приймають в управлінні транспорту, комунікацій та зв’язку Тернопільської міської ради, що на вулиці Коперника, 1, 4-й поверх, у понеділок – четвер – з 8.00 до 17.15 (перерва з 13.00 до 14.00) та у п’ятницю – з 8.00 до 16.00 (перерва з 13.00 до 14.00). Кінцевий строк прийняття документів – до 9.30 год. 09.09.2019 року. Засідання конкурсного комітету та проведення конкурсу відбудеться об 11.00 годині 10.09.2019 року в залі засідань Тернопільської міської ради.

Ольга Трач

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