Кривава аварія сталася у другій декаді червня минулого року. Керуючи чорним «Пежо», жінка-водій поспішала додому, до Гусятина, відтак за с. Буцики, переконавшись у безпеці руху, пішла на обгін вантажівки. При цьому не врахувала, що в цьому місці дорога трохи повертає.

Відтак не встигла повернутися на свою смугу, як врізалась у зустрічні «Жигулі» – «сімку». Все відбулося миттєво. Отямившись після ДТП, винуватиця, яка відбулася переляком і синцем, сахнулась від побаченого: від удару зустрічне авто перетворилося на купу металобрухту, а в салоні хтось стогнав і кричав від болю. Тож насамперед вона викликала карету швидкої допомоги та поліцію, пише тижневик “Номер один“.

Як з’ясувалося, за кермом сидів старший уже чоловік, поруч з ним – дочка, а ззаду їхали дві онучки. Оскільки зіткнення прийшлося саме на сторону водія, він і прийняв на себе основний удар. Чоловіка у важкому стані одразу доправили до реанімації Тернопільської обласної лікарні та прооперували. Дев’ятирічну дівчинку з тяжким переломом стегна також завезли до Тернополя в обласну дитячу лікарню і також одразу прооперували. Її мати та сестра, на щастя, відбулися незначними синцями й подряпинами.

Варто визнати, що винуватиця аварії одразу визнала свою провину і передала на лікування чоловіка й дитини 40 тис. грн. Також відшкодувала матеріальні збитки – сплатила 2 тис. доларів США за пошкоджений (точніше, знищений) автомобіль, адже відремонтувати машину вже було не можливо. Та 3 тис. доларів США – завданої дідусю моральної шкоди.

Однак під час розгляду кримінального провадження Гусятинським районним судом чоловік та його дочка (вона діяла у своїх та інтересах пораненої дочки) вимагали додаткових відшкодувань.

Винуватиця ДТП частково погоджувалася компенсувати завдані збитки, адже, скажімо, знала, що чоловік внаслідок важких травм шиї та хребта два тижні не міг не тільки говорити – навіть води самостійно випити і харчувався через зонд. А його онучці в ніжку вставили металеву пластину, але через сильні болі дитина змушена постійно вживати знеболюючі. Тож потрібно ще раз оперувати, аби забрати пластину з ноги.

Виправдовуючись, винуватиця аварії лише просила не позбавляти її водійських прав, оскільки саме автомобілем возить трьох своїх дітей до школи та на різноманітні гуртки.

Однак служитель Феміди не зважив на це її прохання. Вироком районного суду жінку-водія визнали винною за аварію з тяжкими наслідками – важким травмуванням пенсіонера та середньої тяжкості – дитини (ч. 2 ст. 286 КК України) та засудив до трьох років позбавлення волі з позбавленням права 2 роки сідати за кермо. Однак на підставі ст. 75 КК України звільнив від основного покарання, і якщо вона наступні півтора року іспитового строку не вчинить нового злочину та виконуватиме покладені на неї обов’язки, то не потрапить за грати. Слід сказати, що всі потерпілі просили не позбавляти її волі.

Крім того, водійку зобов’язано сплатити 20 тис. грн. моральної та понад 10 тис. 300 грн. матеріальної шкоди матері пораненої дитини. Також ще 3 тис. грн. процесуальних витрат за оплату послуг захисника.

Водночас їй доведеться компенсувати державному бюджету майже 14 тис. 500 грн., витрачених на лікування обох потерпілих та ще 4 тис. 740 грн. – за проведені судові автотехнічні експертизи.

Отже, водії повинні розуміти, наскільки дорого коштує поспіх і секундна неуважність за кермом. На щастя, того разу всі залишилися живими.

Олена Густенко, Номер один