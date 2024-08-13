Сто учнів отримуватимуть іменні стипендії Тернопільської міської ради в галузі освіти для обдарованих дітей. Відповідне рішення прийняли на позачерговій сесії міськради 12 серпня.

– Цим рішенням призначаємо іменні стипендії в галузі наук обдарованим та талановитим учням закладів загальної середньої, позашкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади у 2024-2025 навчальних роках, – розповіла Ольга Похиляк, начальниця управління освіти і науки. – Їх отримуватимуть 54 дитини у різних галузях: мовознавства, історії і краєзнавства, математики, фізики та астрономії, музики, географії, образотворчого мистецтва тощо. Ще 46 учнів отримуватимуть стипендії міського голови «Кращий учень закладу освіти»/«Кращий студент закладу освіти». Її призначають одному учню або студенту кожного закладу загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також Технічного коледжу ТНТУ імені Івана Пулюя та Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

Сума іменної стипендії в галузі освіти для обдарованих дітей становить 600 гривень. Її виплачують щомісячно впродовж навчального року.

Ольга Трач