Громадяни продовжують довіряти невідомим особах, які представляються співробітниками фінансових установ.

Аферисти розповідають потенційним жертвам про блокування рахунків, про збій системи та просять назвати персональні дані. Як тільки громадяни роблять, що їх просять аферисти, вони отримують сповіщення про зняття готівки.

Від такого роду злочину потерпів 40-річний житель Кременця. Додзвонювач, який представився працівником банку ввійшов в довіру та дізнався персональні дані карткового рахунку. Через деякий час чоловік отримав сповіщення про зняття заощаджень в сумі 100 000 гривень.

Від аналогічного злочину потерпіла й тернополянка. З рахунку жінки зникло майже 44 тисячі гривень.

Правоохоронці територіальних підрозділів поліції проводять розшукові заходи, аби встановити осіб причетних до злочинів. За фактами шахрайств слідчі відкрили кримінальні провадження.

Правоохоронці звертаються до власників карткових рахунків:

не повідомляйте ПІН-код картки та ні в якому разі не зберігайте ПІН-код у гаманці чи разом з карткою;

не повідомляйте ваші персональні дані (пін-код, номер картки, логін і пароль, cvv-код) третім особам, навіть якщо вони представляються працівниками банку.

Працівники служби безпеки та банку ніколи не перевіряють ваші персональні дані. Окрім цього не потрібно розголошувати коди, які приходять вам на ваш мобільний номер, і не набирайте на вашому телефоні невідомі вам комбінації цифр.

У разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтесь з аферистами, завершуйте телефонну розмову та телефонуйте на гарячу лінію банківської установи.