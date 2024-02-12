100 тисяч гривень втратила тернополянка, виконавши умови банківських шахраїв.

Громадяни продовжують втрачати свої кошти, довіряючи псевдопрацівникам банку. Аферисти представляються працівниками банків, правоохоронних органів, продавцями, покупцями й виманюють реквізити платіжних карток. У шахрайську пастку потрапила жителька обласного центру, яку ошукали на 100 000 гривень. Жінка звернулася за допомогою до працівників поліції.

Як розповіла потерпіла, що до неї зателефонували нібито співробітники банківської установи й запевнили, що невідомі особи отримали доступ до її електронного гаманця. Аферисти зазначили, щоб вберегти кошти їх потрібно перерахувати на віртуальну картку, створену немовби спеціально для неї. Надалі тернополянка у мобільному додатку підтвердила перекази. Шахраї отримали доступ до банківського рахунку і зняли усі кошти.

Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до частини 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.