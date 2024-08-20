Рятувальники Тернопільщини протягом минулої доби 21 раз залучалися до ліквідації наслідків надзвичайних подій.

Вогнеборці ліквідували 8 пожеж: горіли післяжнивні залишки в с. Болязуби Збаразької ТГ, сміття в с. Чабарівка Васильківської ТГ та в сел. Товсте Товстенської ТГ, суха трава в с. Біла Чортківської ТГ та в с. Петриків Великоберезовицької ТГ, скутер на території приватного домогосподарства в с. Мишковичі Великоберезовицької ТГ, господарські будівлі в с. Михайлівка Мельниця-Подільської ТГ та в с. Нагірянка Нагірянської ТГ. Причини виникнення пожеж та суми матеріальних збитків встановлюються. Під час гасіння пожежі врятовано 100 га посівів соняшника, 4 житлові та 2 господарські будівлі.

Також рятувальники 11 разів залучались до вилучення гнізд небезпечних комах.

Крім того, фахівці групи піротехнічних робіт вилучили в полі поблизу с. Озерянка

Зборівської ТГ та знешкодили в безпечному місці один артилерійський снаряд калібром 76 мм часів Другої світової війни. Тривають роботи на місці надзвичайної ситуації в лісовому масиві поблизу с. Рідколісся Монастириської ТГ, минулої доби обстежено 0,5 га території