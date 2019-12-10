У Волочиську кота підстрелили на власному подвір’ї. Знайшли його, коли той стікав кров’ю.

Господарі назвали домашнього улюбленця Бароном. За яких умов сталось нещастя ніхто не знає, але власники улюбленця, і лікарі нажахані таким випадком, йдеться в сюжеті Т1 Новини.

Не розуміють, з яких причин повинна страждати безневинна тварина. Власники Барона вже написали заяву у поліцію, сподіваються, що правоохоронці знайдуть та покарають винного.

Щодо стану кота, то він переніс операцію у тернопільській соціальній клініці для тварин. Зараз його життю нічого не загрожує.