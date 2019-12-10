У Волочиську кота підстрелили на власному подвір’ї. Знайшли його, коли той стікав кров’ю.

Господарі назвали домашнього улюбленця Бароном. За яких умов сталось нещастя ніхто не знає, але власники улюбленця, і лікарі нажахані таким випадком, йдеться в сюжеті Т1 Новини.

Не розуміють, з яких причин повинна страждати безневинна тварина. Власники Барона вже написали заяву у поліцію, сподіваються, що правоохоронці знайдуть та покарають винного.

Щодо стану кота, то він переніс операцію у тернопільській соціальній клініці для тварин. Зараз його життю нічого не загрожує.

Підстрелили на власному подвір'ї: у Волочиську від пострілів постраждав домашній улюбленець

Підстрелили на власному подвір'ї: у Волочиську від пострілів постраждав домашній улюбленецьУ Волочиську кота підстрелили на власному подвір'ї. Знайшли його, коли той стікав кров'ю. Господарі назвали домашнього улюбленця Бароном. За яких умов сталось нещастя ніхто не знає, але власники улюбленця, і лікарі нажахані таким випадком. Не розуміють, з яких причин повинна страждати безневинна тварина. Власники Барона вже написали заяву у поліцію, сподіваються, що правоохоронці знайдуть та покарають винного. Щодо стану кота, то він переніс операцію у тернопільській соціальній клініці для тварин. Зараз його життю нічого не загрожує.❗️ Хочете повідомити нам свою новину або розповісти про цікаву подію? Телефонуйте в редакцію Т1 Новини! ☎️ 098-362-57-36 або 40-00-50

Опубліковано Т1 Новини Понеділок, 9 грудня 2019 р.