Степан Барна: “Збройні сили України – це не лише оборона держави, це наповнення місцевих бюджетів”. ВІДЕО

15/02/2019 Розмір тексту:

Протягом багатьох років у Тернопільській області знищувалася військова інфраструктура і якраз ті роки дають можливість оцінити зміни, які відбуваються тепер. Завдяки нашим захисникам ми утримали незалежність нашої держави, а завдяки державній підтримці – відбудовуємо армію та відновлюємо військові частини на Тернопільщині.

Із цього розпочав голова ТОДА Степан Барна свій виступ на Раді регіонального розвитку Заліщицького району.

“Сьогодні ми відновлюємо військові частини у Чорткові, Теребовлі, Тернополі, будуємо 7 гуртожитків для військових-контрактників. І під ці потреби держава виділила відповідне фінансування”, – наголосив очільник області.

Цього року у Державному бюджеті заклали кошти на те, щоб збільшити грошове забезпечення для солдат, які беруть участь у бойових діях, а це зарплата від 20 тис. грн., а також на серйозне переоснащення Збройних сил з точки зору технічного забезпечення.

“Армію ми маємо сприймати не тільки як оборону нашої держави. А це ще створення робочих місць, сплата податків та наповнення місцевих бюджетів. Лише впродовж 2017 року 44 бригада спдатила 26 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб у бюджет міста Тернопіль. У 2018 році бригаду розподілили ще на Теребовлю і Чортків. Тому ми й надалі будемо стимулювати органи місцевого самоврядування, котрі будуть вкладатися у підтримку ЗСУ. Основна мета – розширяти чисельний склад і розгортати додаткові військові з’єднання на території області”, – підкреслив Степан Барна.