Степан Барна запросив громадськість до обговорення проекту плану перспективного розвитку області. ВІДЕО

01/03/2019 Розмір тексту:

Про підсумки першого етапу підготовки перспективних планів розвитку громад на 2019-2021 рр. поінформував голова Тернопільської ОДА Степан Барна під час прес-конференції, що відбулася 28 лютого. Очільник області представив дорожню карту розвитку Тернопільщини, до якої включили понад 300 проектів. Їх планують реалізувати у наступні три роки. Крім того, карту супроводжує буклет зі звітом досягнень регіону за 2014-2018 рр. і стратегічними планами перспективного розвитку.

Об’єкти регіонального розвитку, які є важливими для регіону, напрацювали спільно під час засідань відповідних рад у кожному районі та населеному пункті. Водночас, їх відібрали, враховуючи особливості та потреби області.

«Ми визначили понад 300 обєктів для реалізації в області у наступні три роки. Наша стратегія розвитку – це не заміна вікон у школах, а комплексний підхід до розвитку регіону на майбутні десятиліття», – наголосив голова Степан Барна.

На карту, в розрізі населених пунктів, нанесено інформацію про проекти – школи, лікарні, інженерні мережі, спортивні споруди, дороги та інші об’єкти, які планується побудувати, або реконструювати впродовж 2019-2021 років. Окремо, за словами голови ТОДА, зроблено таку ж інфогафіку по містах Тернопіль, Кременець та Чортків. Ця карта буде доопрацьовуватись з урахуванням пропозицій планів перспективного розвитку районів

«Для того, щоб до процесу визначення стратегії розвитку області долучилася максимальна кількість жителів, уже невдовзі кожна родина отримає конверт «Рада регіонального розвитку» за підписом Президента України Петра Порошенка. У цьому конверті буде представлена карта області із визначеними для реалізації об’єктами у галузях освіти, медицини, інфраструктури, туризму тощо, на які держава знайде можливість співфінансування. А це відновлення роботи Тернопільського аеропорту, будівництво палаців спорту у Тернополі та Великих Гаях, вжиття екологічних заходів, спрямованих на будівництво очисних споруд, будівництво доріг, реконструкція замків, завершення будівництва Водної арени Тернопіль тощо. Крім того, буде буклет з інформацією про те, що уже зроблено впродовж 2014-2018 років», – повідомив Степан Барна.

Також у конверті буде анкета із зворотною адресою і кожен зможе надіслати свої пропозиції. «Нам важливо донести дорожню карту розвитку регіону до кожного громадянина, тому закликаю до активної участі в обговоренні. Разом ми зробимо все, щоб Тернопілля змінило своє обличчя. Під перший етап реалізації цієї стратегії плануємо спрямувати один мільярд гривень з державного бюджету, ще один мільярд гривень – передбачено на будівництво державних доріг», – повідомив Степан Барна.

Після широкого обговорення громадськістю голова Тернопільської ОДА анонсував засідання обласної Ради регіонального розвитку, під час якого відбудеться презентація та захист підсумкового плану розвитку області. «Це і буде – наша дорожня карта, конкретні дії у розвиток сильної, незалежної України!» – резюмував він.