Степан Барна заклав капсулу під будівництво нової школи у Шупарці. ФОТО

04/01/2019 Розмір тексту:

Сьогодні ми виконуємо ще одну поважну місію – закладаємо фундамент школи у селі Шупарка Борщівського району. Наголосив голова ТОДА Степан Барна під час закладення капсули на будівництво сучасної школи.

Новий навчальний заклад у цьому селі просто необхідний, адже тому, який є, – понад сотню років. І тепер там тісно навчатися 160 учням із двох сіл Шупарки та Худіївки.

“Я впевнений, що понад 170 дітей, на яких розрахована дана школа, будуть навчатися в комфортних умовах та матимуть можливість розвивати наше село. Чому це відбувається? Бо стратегія держави якраз полягає в тому, щоб зробити максимально доступною послугу для людей”, – підкреслив Степан Барна.

І ці кроки уже стали системними, адже майже у всіх школах області відбулися зміни, починаючи від заміни вікон до облаштування нових кабінетів природничо-математичного спрямування.

Будівництво школи в Шупарці розпочалося наприкінці грудня. Розраховано на три роки. Фінансування відбувається з державного фонду регіонального розвитку. Вартість об’єкта – майже 60 млн. грн. “Це один з перших об’єктів, де за останні три роки ми вже не працюємо над завершенням довгобудів, а розпочинаємо нове будівництво”, – акцентував голова ТОДА.

Також Степан Барна додав, що завдяки ініціативі народного депутата України Олега Барни уже закладено 4 млн грн на ремонт дороги до Шупарки.