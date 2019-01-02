Степан Барна відвідав новонароджених у перинатальному центрі “Мати і дитина”. ФОТО

02/01/2019 Розмір тексту:

У перший день 2019 року голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна відвідав Тернопільський перинатальний центр «Мати і дитина», щоб привітати батьків з народженням маленьких краян.

Разом з начальником Головного територіального управління юстиції Едуардом Кольцовим очільник області привітав малюка, народженого вже у 2019 році. Не залишились без подарунків й інші новонароджені. Загалом, шість хлопчиків та п’ять дівчаток з різних районів області отримали також бейбі-бокси та свідоцтва про народження.

«Тепер, кожна жінка, яка народжує, отримує такий подарунок. У пакунку малюка є все необхідне для матері і новонародженої дитини. Українців має бути багато. Хай Бог вас береже! Дякуємо, що ви є!», – звертався до породіль Степан Барна.

Разом з подарунками, батьки прямо у палаті отримували свідоцтва про народження.

«Такий проект діє вже третій рік. Торік ми видали в пологових будинках 4700 свідоцтв про народження. Вже не потрібно ходити по державних структурах. Документ видають одразу після народження», – зауважив начальник Головного територіального управління юстиції Едуард Кольцов.

Нагадаємо, у 2015 році для реконструкції Тернопільського перинатального центру кабмін за сприяння народних депутатів від Тернопільщини виділив понад 25 млн. грн. Реконструйований заклад відкрили у березні 2016 року. Впродовж двох років перинатальний центр приймає пацієнток не лише з Тернопільської, а й з сусідніх областей.